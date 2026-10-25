دكتوراه فخرية لعمر خيرت.. والاحتفال لايف على التليفزيون المصري

ترفيه

أكاديمية الفنون قررت تكرم الموسيقار عمر خيرت بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في جلسة مجلس الأكاديمية اللي بتترأسها الدكتورة نبيلة حسن، الأحد 25 أكتوبر 2026. التكريم ده جاي عشان مسيرته الفنية اللي أضافت كتير للتأليف الموسيقي المصري والعربي، وقدر يقدم أعمال خرجت بره إطار الموسيقى التقليدية ورفعت اسم الموسيقى المصرية الحديثة عالمياً وعربياً.

وعشان الحدث كبير، التليفزيون المصري هينقله لايف على القناة الثانية والفضائية المصرية، الساعة ثمانية بالليل الأحد 25 أكتوبر 2026. الحفلة هتقام في مسرح الأكاديمية بالهرم، وهتقدمها الإعلامية شافكي المنيري.

محمد إبراهيم الجوهري، رئيس قطاع التليفزيون، أكد إن الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني مهتمة جداً إن النقل يكون بأعلى جودة تقنية وفنية، وده ضمن دور الهيئة في التثقيف وتسليط الضوء على رموز الفن والثقافة المصرية اللي بيتم تكريمهم في صروح زي أكاديمية الفنون.

الحفلة مش بس تكريم لعمر خيرت، لكن هيكون فيها كمان استحضار لإرث المهندس والمؤلف الموسيقي الراحل أبو بكر خيرت، اللي كان أول عميد للمعهد العالي للموسيقى "الكونسيرفتوار" وهو اللي صمم الرسومات الهندسية لأكاديمية الفنون، عشان يفضل أثره اللي جمع بين الهندسة والموسيقى موجود.