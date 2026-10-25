هاجر السراج عن تجربتها مع خالد النبوي ورغبتها في تغيير جلدها الفني

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هاجر السراج حكت عن كواليس شغلها مع خالد النبوي في مسلسل "إمبراطورية ميم"، وأكدت إنها استمتعت جداً بالتعاون ده. هاجر قالت وهي في ختام "مهرجان الجونة السينمائي" إن خالد النبوي شخصيته لطيفة جداً واللوكيشن معاه كان هادي، وأضافت إنها اتعلّمت من خبرته الطويلة، وإنه كان بيتكلم معاهم دايماً عن الأعمال اللي اشتغل فيها. وبصراحة، إنك تشتغل مع فنان بخبرة النبوي دي لوحدها فرصة تخلي التجربة مميزة فنياً وإنسانياً.

وبالنسبة لمسارها الفني، هاجر اعترفت إن مسلسل "بطلوع الروح" عمل نقلة في أسلوب أدائها واختياراتها التمثيلية، وغير نظرتها للأدوار اللي عايزة تقدمها بعد كده. وبكل صراحة، هي مش عايزة تكرر نفسها، وقالت إنها تتمنى تقدم أدواراً مش شبيهة بيه، لأنها بتدور على تجارب متنوعة تخرجها من منطقة الراحة وتخليها تستكشف مساحات جديدة في التمثيل.

أما عن الأخبار الجديدة، فهاجر خلصت تصوير مسلسل "محمود الطيار" اللي بتشارك في بطولته مع الفنان دياب، والمسلسل ده من المقرر إنه يتعرض الشهر الجاي.

لو بصينا على مشوار هاجر السراج، هنلاقي إنها بدأت من الإخراج كـ"مساعدة مخرج" في إعلانات ومسلسلات، وظهرت كمان كـ"موديل" في إعلانات، وشاركت في أفلام قصيرة ومشاريع تخرج قبل ما تقرر تدخل عالم التمثيل. بدأت أول تجربة ليها في مسلسل "ضد الكسر" سنة 2021، وبعدها ظهرت في "بطلوع الروح" سنة 2022 في دور زوجة الفنان أحمد السعدني، ولفتت الأنظار أكتر في مسلسل "حالة خاصة".

آخر حاجة قدمتها هاجر كانت في موسم دراما رمضان 2025 في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، وقدمت فيه شخصية "مي" مع عصام عمر ورانيا يوسف. وبكده تكون هاجر بتتحرك بسرعة بين الأدوار المختلفة، بس يا ترى هتعرف تخرج فعلاً من عباءة الشخصيات اللي عرفناها بيها؟