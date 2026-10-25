سلطان الديب بيرجع هدى الإتربي وأحمد العوضي لبعض تاني

ترفيه

هدى الإتربي وأحمد العوضي راجعين يجمعهم الكادر من تاني في مسلسل "سلطان الديب" المقرر عرضه في رمضان 2027. والخبر اللي يفرح الفانز إن هدى هتقوم بدور حبيبة العوضي في العمل ده، وده اللي بيخلينا نتحمس نشوف الكيميا اللي بينهم هتروح لفين المرة دي.

الحقيقة إن "سلطان الديب" مش أول مرة يشوفوا بعض فيها على الشاشة، دول سبق واتجمعوا في عملين قبل كده وهما "اللى ما لوش كبير" ومسلسل "ضرب نار". وبعد فترة غياب عن الاجتماع في أي عمل درامي، جاء مسلسل "سلطان الديب" ليجمعهما من جديد.

أما عن هدى الإتربي، فهي الفترة الأخيرة بقيت من النجمات اللي مسمعين في جيلهم وبتقدم أدوار متنوعة. وفي رمضان اللي فات بس، قدرت تثبت موهبتها بتقديم شخصيتين عكس بعض تماماً؛ الأولى كانت "نؤة" في مسلسل "مناعة" اللي دخلنا في عالم المخدرات وزمن مختلف، والتانية كانت في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" مع ياسر جلال، وقدمت فيه شخصية مختلفة خالص عن دورها في "مناعة".

تفتكروا الثنائية دي هتنجح للمرة التالتة ولا الموضوع بقى تكرار؟