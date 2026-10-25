حنين الشاطر بتجهز لليلة طرب في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

الفنانة حنين الشاطر خلصت كل بروفاتها النهائية عشان تستعد لحفلتها في الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. الحفلة هتكون بكرة الاثنين 26 أكتوبر الساعة تمانية بالليل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، والمايسترو أحمد عامر هو اللي قاد البروفات عشان يظبطوا البرنامج الغنائي اللي بيجمع بين التراث والطرب الأصيل.

المهرجان اللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل وإدارة الموسيقار محمد الموجي، شغال حالياً بفعاليات كتير. النهاردة الأحد 25 أكتوبر، المسرح الكبير فيه حفلة للنجم محمد الحلو مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وقبلها فاصل غنائي للنجمة نادية مصطفى، وفقرة تانية بيشارك فيها نجوم الأوبرا كنزى ومحمد حسن وأميرة أحمد، ومعاهم عازف العود محمود عبد الفتاح.

وفي نفس الوقت، مسرح معهد الموسيقى العربية بيستضيف حفلة للنجمة السورية وعد البحري مع فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وبيسبقها عرض غنائي لنجوم الأوبرا ريم حمدي ومحمد شوقي وأحمد الوزيري ومحيي صلاح وآية عبد الله.

وبالنسبة للناس اللي بتحب المواهب الجديدة، المسرح الصغير استضاف النهاردة الأحد 25 أكتوبر الساعة واحدة الظهر تصفيات مسابقة العود، ودي مخصصة للمتسابقين من سن 17 لحد 40 سنة، عشان المهرجان يدي فرصة للمواهب الشابة تظهر قدراتها الفنية.

بصراحة، ميكس التراث مع الأصوات الجديدة دايماً بيدي روح للمهرجانات دي، تفتكروا حنين هتقدر تخطف الأنظار بكرة؟