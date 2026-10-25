محمد سامي يسبق الزمن ويعلن عن مسلسل "تمكين" لرمضان 2027

ترفيه

المخرج محمد سامي أعلن عن مسلسله الجديد اللي جاي بعنوان تمكين، واللي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2027. الإعلان جه عن طريق صورة نشرها سامي في الستوري على حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب عليها: "مسلسل تمكين رمضان 2027".

الصورة اللي نشرها سامي كانت بتجمعه مع المنتج تامر مرسي، والفنان عمرو سعد، والفنانة ياسمين صبري. وبكده يكون سامي كشف عن اسم المسلسل وموعد عرضه، بس من غير ما يقول أي تفاصيل تانية عن القصة أو مين اللي هيكونوا في فريق العمل.

الحقيقة إن الكلام عن تعاون محمد سامي وعمرو سعد كان موجود بقاله فترة، وكانوا بيجهزوا لمشروع جديد بس مفيش حد فيهم أعلن أي حاجة رسمياً لحد ما جت الستوري دي. وكان آخر أعمال عمرو سعد الدرامية مسلسل "إفراج" اللي شارك بيه في رمضان 2026 مع تارا عماد، وحاتم صلاح، وسما إبراهيم.

أما بالنسبة لياسمين صبري اللي ظهرت في صورة الإعلان، فهي حالياً بتشارك في فيلم "مطلوب عائلياً" مع كريم عبد العزيز ومصطفى خاطر. ده غير إنها مستنية عرض فيلمها "نصيب" يوم 28 أكتوبر، والفيلم ده من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين، وبيشاركها البطولة معتصم النهار، ورحمة أحمد فرج، وخالد سرحان.