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مصطفى شعبان ونيللي كريم في رمضان 2027.. والديكور لوحده حكاية

Mandy Mandopoulos · ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦
gettyimages.com

مصطفى شعبان ونيللي كريم هيجمعهم عمل درامي واحد في رمضان 2027، والواضح إننا قدام حاجة ضخمة لأن التحضيرات حالياً مركزة على بناء ديكور كبير جداً عشان يجهزوا لمرحلة التصوير.

التصوير مفروض يبدأ منتصف الشهر المقبل، وتامر مرسي هو اللي هيتولى إنتاج المسلسل. مفيش أي تفاصيل لسه عن القصة أو مين هيكون مع النجمين في فريق العمل، بس التجهيزات الإنتاجية ومواقع التصوير ماشية على قدم وساق.

ويترقب الجمهور هذا التعاون بين النجمين في عمل درامي جديد.

بمعلومات من مصادر عامة، ويكيبيديا، يوتيوب، إنستجرام وتيك توك.