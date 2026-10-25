مصطفى شعبان ونيللي كريم في رمضان 2027.. والديكور لوحده حكاية

ترفيه

مصطفى شعبان ونيللي كريم هيجمعهم عمل درامي واحد في رمضان 2027، والواضح إننا قدام حاجة ضخمة لأن التحضيرات حالياً مركزة على بناء ديكور كبير جداً عشان يجهزوا لمرحلة التصوير.

التصوير مفروض يبدأ منتصف الشهر المقبل، وتامر مرسي هو اللي هيتولى إنتاج المسلسل. مفيش أي تفاصيل لسه عن القصة أو مين هيكون مع النجمين في فريق العمل، بس التجهيزات الإنتاجية ومواقع التصوير ماشية على قدم وساق.

ويترقب الجمهور هذا التعاون بين النجمين في عمل درامي جديد.