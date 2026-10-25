سهير المرشدي «إيزيس المسرح» في مهرجان شرم الشيخ

ترفيه

الناقد والباحث جمال عبد الناصر قرر يوثق المسيرة الفنية والإنسانية للفنانة سهير المرشدي في كتابه الجديد «إيزيس المسرح»، وهيكون فيه ندوة احتفالية وتوقيع للكتاب ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اللي بيرأسه المخرج مازن الغرباوي، ومن المقرر إقامتها من 1 إلى 5 نوفمبر 2026.

الندوة دي تقدير لمشوار سهير المرشدي وبصمتها الواضحة في المسرح والدراما المصرية، والكتاب مش مجرد رصد للمحطات الزمنية، لكنه بيقدم قراءة نقدية وتحليل لأعمالها، ومعاهم حوارات وشهادات من زملائها ومعاصريها عشان يظهر جوانب مختلفة من رحلتها.

جمال عبد الناصر شايف إن التوثيق ده ضرورة عشان الذاكرة الفنية ما تضيعش، والتحليل النقدي هو اللي بيخلينا نفهم القيمة الجمالية والفكرية للأعمال، لأن الحوارات والشهادات بتكشف تفاصيل قد لا ترصدها البرامج أو الملصقات أو الأخبار الصحفية.

أما عن سر اختيار اسم «إيزيس المسرح»، فالموضوع مش مجرد إشارة لدور مسرحي أو شخصية أسطورية، لكن «إيزيس» هنا رمز للأمومة والقوة والتضحية والقدرة على مواجهة المحن في المخيال المصري القديم، وهي معاني بتتقاطع مع تجربة الفنانة وبتفتح مجال لقراءة أعمق لعلاقتها بالشخصية اللي جسدتها.