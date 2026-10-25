بركات حمزة في «جوهرة مصرية».. النحت مش مجرد موهبة دي صبر وتفاصيل

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الإعلامية هبة عبد الفتاح قدمت «درع المبدعين» للفنان التشكيلي بركات حمزة في برنامجها «جوهرة مصرية» على قناة CBC، وده تقديراً لإبداعه وكمان عشان بيعلم الآخرين فن النحت بجهود تطوعية وبينقل خبرته للمواهب الجديدة، وده اللي خلى هبة توصفه بأنه نموذج يستحق التقدير.

بركات حمزة حكى وهو ضيف في البرنامج عن حبه للنحت وإزاي بيحاول يحمي المهنة دي من الاندثار من خلال أعمال مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة. وبصراحة، الراجل ده بيشتغل بدقة تخلي الناس بره مصر يفتكروا إن أعماله قطع أثرية أصلية، لدرجة إن بعض مقتني أعماله بيندهشوا لما يسافروا بره ويصعب عليهم يصدقوا إنه هو اللي نفذ القطع دي بنفسه، وده خلاه يطمح إنه يفتح «جاليري» بره مصر عشان يوصل لجمهور أكبر.

وعشان نعرف النحت بياخد وقت قد إيه، بركات كشف إن تمثال أوزوريس لوحده استغرق منه من شهر لشهر ونصف، وده عشان يوصل للشكل النهائي اللي كان عايزه من خلال الحفر المتأني والشغل الدقيق. وأكد إن الموضوع محتاج صبر واهتمام بأصغر التفاصيل عشان يحافظ على هويته الفنية من غير ما يتأثر بأي حاجة تبعده عنها.

في نهاية الحلقة، هبة عبد الفتاح وجهت التحية لبركات وشريكه وتمنت لهم التوفيق في مشوارهم الفني، لأن الإبداع الحقيقي في رأيها مش بس إنك تملك موهبة، لكن إنك تقدر تكتشفها وتنميها عند غيرك.