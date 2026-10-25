كل تفاصيل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته التاسعة

ترفيه

بدأت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري بحفل افتتاح أقيم مساء السبت 24 أكتوبر على مسرح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مدينة السادس من أكتوبر. ويستمر المهرجان حتى 4 نوفمبر.

أبرز ما ميز هذه النسخة هو الإعلان عن لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة، وتضم هذا العدد من الأعضاء بهذا التنوع الفني للمرة الأولى. اللجنة تضم 70 عضواً من الفنانين والمخرجين والكتاب والمنتجين والنقاد، وهم: أحمد حسن، وأحمد شوقي، وأحمد صقر، وأحمد عبد العال، وأحمد فهمي، وأحمد نادر جلال، وأسامة فوزي، وأكرم فريد، وأمير رمسيس، وأمين جمال، وإنجي البستاوي، وإنجي علاء، وإسماعيل فاروق، وأيمن الشيوي، وأيمن سلامة، وباهر دويدار، وتامر كرم، وتامر مرتضى، وجهاد أبو العينين، وجمال ياقوت، وحازم شبل، وحسن عسيري، وحكمت عاطف، وحمدي عطية، وخالد جمال، وخالد دياب، ومدحت الكاشف، ومرقس عادل، ومازن الغرباوي، ومحسن رزق، ونجلاء الحديني، ومحمد العدل، ومحمد النقلي، ومحمد الروبي، ومحمد حفظي، ومحمد حسنين، ومحمد زعيمة، ومحمد شاكر خضير، ومحمد علي، ومحمد مصطفى، ومحمد هشام عبية، ومحمود حمدان، ومحمود رشاد، ومحمود سامي، ومحمود فؤاد صدقي، ومصطفى حجاج، وطارق رفعت، وطارق فهمي، وسالي عباس، وسماح عباس، وشاهيناز العقاد، وصلاح الجهيني، وصفي الدين محمود، وعادل حسان، وعادل مغربي، وعبد الرحيم كمال، وعثمان أبو لبن، وعلي إبراهيم، وعمرو سمير عاطف، ووحيد السعدني، ووائل إحسان، ووائل فرج، ووليد جابر، ووليد يوسف، وهاني أسامة، وهاني خليفة، وهاني سرحان، وياسمين أحمد كامل.

وكرم المهرجان في ليلة افتتاحه 8 فنانين من الصفين الثالث والرابع وأصحاب الأدوار الثانوية تقديراً لمساهمتهم في صناعة البهجة. شمل التكريم الراحلين: نعيمة الصغير، وأحمد عقل، ويوسف عيد، ومحمد الشرقاوي، واستلمت أسرهم الجوائز. كما تم تكريم الفنانين عائشة الكيلاني، ويوسف رجائي، وسعيد الصالح، وعلاء زينهم. عائشة الكيلاني تحديداً لفتت الأنظار بتعبيرها عن فرحتها بحركات طفولية أثناء تكريمها، مما أضفى جواً من المرح مع الجمهور.

التكريمات لم تقتصر على الحضور فقط، بل شارك نجوم الفن من خلال مقاطع فيديو مسجلة، منهم محمد محمود، ويسرا، وإسعاد يونس، ومحمد هنيدي، وأشرف عبد الباقي، وهشام ماجد، محمود حميدة، شريف منير، بيومي فؤاد، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، دنيا سمير غانم، وشيماء سيف. كما قدم الدكتور يحيى الفخراني شهادة حب ووفاء للمكرمين عبر تسجيل صوتي.

أما عن الفقرات الفنية، فقد افتتح الفنان مصطفى غريب الحفل وسط تصفيق وهتافات من الجمهور، وحكى في كلمته عن مشاركته في المهرجان في وقت سابق، مشيراً إلى أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. المفاجأة الكبرى كانت ظهور الفنان أحمد سعد، الذي أشعل الأجواء بأغنية «أبطال قلوبنا» (كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي)، ثم غنى «اليوم الحلو ده». ولم يخلُ الأمر من الكوميديا، حيث احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد مصطفى غريب بغنائها على لحن حزين.

وخلال الحفل، كرم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس المهرجان، أحمد سعد ومنحه العضوية العاملة بنقابة المهن التمثيلية، تقديراً لحضوره وتقديمه أغنية «أبطال قلوبنا».

وتقام فعاليات المهرجان بمشاركة 60 عرضاً مسرحياً تعرض على 6 مسارح، هي: مسرح النهار في شارع قصر العيني، ومسرح الفردوس بالدراسة (الذي يفتح مع أول أيام المهرجان)، ومسرحا طيبة 1 و2 بمدينة نصر، ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخيراً مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.