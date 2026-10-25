هنا الزاهد راجعة لرمضان 2027 بمسلسل "من حبي فيك"

ترفيه

الشركة المنتجة للمسلسل الجديد اللي بيجمع هنا الزاهد وأحمد عبد الوهاب قررت تغير اسم العمل من "أرضي بجنينة" لـ "من حبي فيك"، وده قبل ما ينزل في موسم رمضان 2027 على شبكة قنوات MBC ومنصة شاهد.

المسلسل 15 حلقة، وألفه محمد رجاء وأخرجه محمد عبد التواب وإنتاجه أمير شوقي. وبكده هنا الزاهد بترجع تاني لدراما رمضان بعد ما غابت 5 سنين من وقت آخر أعمالها "النمر" سنة 2021. لسه في تفاصيل تانية عن الأحداث وباقي الفنانين هيتم الإعلان عنها الفترة الجاية.

بعيداً عن رمضان، هنا الزاهد رجعت تصور مسلسل "بنت وداد" في استوديوهات الجيزة، وده أول بطولة مطلقة ليها في الدراما. التصوير كان واقف لفترة لأسباب فنية، بس المفروض يخلص بالكامل خلال شهر أغسطس المقبل تمهيدًا لعرضه على المنصات والقنوات. المسلسل إطاره اجتماعي رومانسي من 10 حلقات، وتشارك فيه سوسن بدر، وبسنت شوقي، ومحمد علاء، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج محمد بكير وإنتاج مها سليم.

أما أحمد عبد الوهاب، فدخل في أول بطولة مطلقة ليه بمسلسل اسمه مبدئياً "بحر أسود". العمل 15 حلقة وهيتعرض خارج سباق رمضان 2027. أحمد كتب الحلقات بالاشتراك مع كريم سامي كيمز، وإخراج محمود عبد التواب، والقصة بتدور في إطار درامي عن قضايا اجتماعية معاصرة، وحالياً بيتم ترشيح نجوم شباب للمشاركة في البطولة.

تفتكروا "من حبي فيك" هيعمل نقلة جديدة لهنا الزاهد ولا رمضان 2027 لسه بدري عليه؟