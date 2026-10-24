يارا السكري بتسخن لمسلسل "سلطان الديب" مع أحمد العوضي

ترفيه

نشرت يارا السكري بوستر جديد لمسلسل سلطان الديب على صفحتها في فيسبوك، وعلقت بكلمتين عن البطلين. المسلسل ده هيكون موجود في سباق دراما رمضان الجاي، وأحمد العوضي حالياً شغال على تحضيراته.

وكان التصوير المفروض يبدأ يوم 20 أكتوبر، لكن اتأجل عشر أيام لحد ما يخلصوا بناء الديكورات الخاصة بالعمل. الخطة إن التصوير يتم في مدينة الإنتاج الإعلامي وشوية استوديوهات خاصة، بجانب أماكن تانية في القاهرة.

قائمة الأبطال لحد دلوقتي فيها أحمد العوضي وسوسن بدر ويارا السكري ولجين خليفة ومحمود البزاوي وخالد محمود، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام. والشركة المنتجة لسه بتكمل تعاقداتها مع باقي الفنانين اللي هيشاركوا في المسلسل.