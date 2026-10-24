سهرة دبل في الأوبرا.. محمد الحلو ونادية مصطفى وعد البحري في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

بكرة الأحد 25 أكتوبر، الساعة تمانية بالليل، دار الأوبرا المصرية هتشعلل الدنيا بحفلتين في وقت واحد ضمن الدورة 34 من مهرجان الموسيقى العربية، اللي المرة دي مهداة للفنان هاني شاكر.

على المسرح الكبير، الموعد مع النجم محمد الحلو اللي هيغني مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر. وقبل ما الحلو يبدأ، هتكون معانا النجمة نادية مصطفى بمجموعة من أعمالها البارزة. وطبعاً السهرة مش هتبدأ من فراغ، لأن هيكون فيه فقرة في الأول لنجوم الأوبرا: كنزى، ومحمد حسن، وأميرة أحمد، ومعاهم عازف العود محمود عبد الفتاح.

وفي نفس التوقيت بالظبط، مسرح معهد الموسيقى العربية هيستقبل النجمة السورية وعد البحري، اللي هتغني مع فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي. وقبل فقرتها، فيه برضه مساحة لنجوم الأوبرا عشان يسخنوا الجو: ريم حمدى، ومحمد شوقى، وأحمد الوزيرى، ومحيى صلاح، وآية عبد الله.

ومش بس حفلات بالليل، ده فيه نشاط تاني بكرة الساعة واحدة الظهر على المسرح الصغير، وهي تصفيات مسابقة آلة العود للناس اللي سنهم من 17 لحد 40 سنة، عشان المهرجان بيحاول يكتشف مواهب جديدة ويدعمها.

بصراحة، فكرة إن يكون فيه حفلتين في نفس الوقت دي محيرة، يعني الواحد يروح يسمع شجن محمد الحلو ولا يروح يشوف وعد البحري؟ بس في الآخر دي ليلة طرب بجد، ومحدش يفوته الروقان ده.