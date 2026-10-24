من الأدوار المساندة للبطولة المطلقة.. 5 نجوم بيغيروا اللعبة

ترفيه

في حركة ذكية ومستحقة، قرر خمسة من الفنانين اللي لفتوا نظرنا في الفترة الأخيرة إنهم ينقلوا مشوارهم لمرحلة جديدة تماماً، وهي البطولة المطلقة. بعد سنين من المشاركة في أعمال جماعية وتقديم أدوار رئيسية ومساندة أثبتوا فيها وجودهم، جالهم الوقت اللي يتصدروا فيه أعمال فنية تحمل أسماءهم، وده هيديهم مساحة أكبر يقدموا فيها شخصيات متنوعة، سواء كانت كوميدية أو درامية.

من التنوع للبطولة المطلقة

حمزة العيلي بيخوض تجربته دي بمسلسل مصطفى محمود بين الشك واليقين. المسلسل بيتناول السيرة الذاتية للعالم والمفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود، وبيرصد محطات مهمة من حياته ورحلته العلمية والفكرية. العمل مكون من 15 حلقة، وألفه محمد هشام عبية وأخرجته كاملة أبو ذكري. العيلي هنا بيقدم شخصية محورية مختلفة عن الأدوار اللي اتعود يقدمها، وده بعد ما شارك في مسلسلات زي حكاية نرجس والنص التاني، وقدم فيهم شخصيات متنوعة بين الدراما والكوميديا، لحد ما وصل لمرحلة تجسيد شخصية حقيقية محفورة في الذاكرة المصرية.

أسماء جلال كمان بتدخل منطقة البطولة المطلقة لأول مرة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل ميس هناء. المسلسل بينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية ومكون من 15 حلقة، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج سلمى الكاشف وإنتاج طارق الجنايني. أسماء بتجسد شخصية بتشتغل في مدرسة، ومن هنا بتطلع كل المواقف الاجتماعية والكوميدية اللي بتدور حولها الأحداث. الخطوة دي بتيجي بعد ما حققت حضور جماهيري في أعمال تانية زي أشغال شقة، بجانب تجاربها السينمائية، فكان منطقياً إنها تنتقل لمرحلة تصدر بطولة مسلسل تلفزيوني.

رهانات درامية وسينمائية جديدة

ياسمينا العبد هي الثالثة اللي بتستعد لأولى بطولاتها المطلقة في الدراما بمسلسل بنت إمبارح. العمل مكون من 15 حلقة ومن إنتاج أحمد الجنايني، وبيدور في إطار درامي حول فتاة اسمها نور بتواجه مجموعة من الأزمات اللي بتأثر في حياتها، والتركيز هنا هيكون على تطور الشخصية والمواقف اللي بتتعرض لها. ياسمينا وصلت للمرحلة دي بعد ما شاركت في أعمال تلفزيونية وسينمائية عرفت الجمهور بيها، ودلوقتي بقى عليها مسؤولية قيادة الأحداث وتقديم الشخصية الرئيسية.

أما مصطفى غريب، فماشي بخطوات ثابتة نحو البطولة في كذا سكة مع بعض، المسرح والسينما. في المسرح، حققت مسرحيته ليلة عسل حضوراً جماهيرياً خلال عروضها في مصر وفي موسم الرياض. المسرحية كوميدية جداً، وبتحكي عن شاب بيخطط يقضي ليلة هادئة لوحده، بس جيرانه بيقرروا يتدخلوا وبتقلب الخطة لسلسلة من المفارقات والمواقف المضحكة، وبيشاركه في البطولة رحمة أحمد ودنيا سامي وإيمان السيد وسامي مغاوري. وفي السينما، غريب بيستعد لأولى بطولاته المطلقة بفيلم فولان الفولاني، اللي ألفه محمد الدباح وأخرجه عمر المهندس وأنتجه أحمد بدوي، بس الفيلم لسه في مرحلة كتابة السيناريو وماتعلنش عن باقي الأبطال.

الكوميديا الاجتماعية في الصدارة

حاتم صلاح هو الخامس اللي بيخوض التجربة دي، وبدأها في الدراما بمسلسل بدلة وفستان، وهو عمل من نوعية الكوميديا الاجتماعية، ألفه مصطفى حمدي وأخرجه محمود عزت. حاتم بيجي لهطوة دي بعد مشاركات كتير في السينما والتلفزيون، وبالأخص شخصية نفادي في مسلسل الكبير أوي اللي ساعدت في انتشاره ويوصل للجمهور، ده غير أدواره في أعمال كوميدية تانية. ومش بس كده، حاتم صلاح بيجهز كمان لأول بطولة سينمائية مطلقة ليه في فيلم مراجيح، وبكده بيجمع بين تجربتين جديدتين في الدراما والسينما.

بصراحة، نقلة الفنانين الخمسة دول لمساحة البطولة المطلقة بتقول إن الموهبة بدأت تفرض نفسها، ومستنيين نشوف هل هيقدروا يحافظوا على نفس التألق اللي شفناه منهم في الأدوار المساندة وهم شايلين العمل كله على كتافهم؟