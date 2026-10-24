تجديد الثقة في تامر عبد المنعم رئيسًا للفنون الشعبية والاستعراضية

ترفيه

تجددت الثقة في الفنان تامر عبد المنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية للعام الثالث على التوالي، وده جه بقرار من الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

الخبر ده خلى الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، يبعت تهنئة لتامر عبد المنعم ويتمنى له التوفيق في المرحلة اللي جاية، عشان يحقق نجاحات أكتر تدعم الفرق التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وتخلي حضورها أقوى في المشهد الفني المصري.

لو بصينا على الفترة اللي فاتت، هنلاقي إن تامر عبد المنعم مسك المنصب في سبتمبر من السنة اللي فاتت، وقدر يخلي قطاع الفنون الشعبية والإستعراضية ينجح نجاح كبير. وبالذات في تنظيم الحفلات اللي جمعت نجوم كبار؛ بدأت بحفلات انتصارات أكتوبر مع الفنان علي الحجار، وبعدها حفل إيهاب توفيق في نوفمبر، وحفل رأس السنة مع مصطفى قمر.

الحفلات مكملتش هنا، لأن القائمة شملت حكيم وحمادة هلال في عيد الفطر، وحفل الفنان هاني شاكر، لحد ما انتهت باحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر اللي أحياها الفنان محمد الحلو بأوبريت ملحمة العبور، اللي كانت من ألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي.

من ناحيته، تامر عبد المنعم وجه شكره للدكتور عبد العزيز قنصوة على قرار تجديد الثقة، وأكد إن كل القيادات في وزارة الثقافة شغالين تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عشان يرفعوا اسم مصر عاليًا.

تفتكروا الفترة الجاية هنشوف حفلات ومفاجآت مين تاني في البيت الفني؟