محمد رمضان مكمل في "النشاط" وأغنية جديدة في الساحة

ترفيه

محمد رمضان قرر يفضل في حالة النشاط دي على مدار السنة، وأحدث حاجة نزلها أغنية "الحب طلع أكذوبة". والأغاني اللي نزلها الفترة الأخيرة حققت نجاح كبير.

النشاط مش بس في الاستوديو، ده واصل للحفلات كمان؛ لدرجة إنه سافر البرازيل عشان يحيي حفل هناك. ومش بس كده، رمضان أعلن عن دويتوهات غنائية تجمعه مع أسماء عالمية، يعني الموضوع رايح لليفل تاني خالص.

لكن مش كل الخطط بتكمل، وده اللي أكده الفنان ساموزين لما اتكلم عن مشروع غنائي كان المفروض يجمعه بمحمد رمضان بس في الآخر مكملش. ساموزين كان حابب يقدم دويتو مع رمضان، بس الظروف اتغيرت وكل واحد انشغل في حاله، ومبقوش يتواصلوا بعدها ولا فتحوا الموضوع ده تاني، لأن تفكير كل واحد فيهم اتغير.

ساموزين قال إنه كفنان متعود يقدم أفكار ومشاريع غنائية أو تمثيلية بتوجه معين، وإنهم حابين يغيروا، وإنهم في الصيف بيضحكوا ويهزروا شوية. وقال إنه اتفاجئ إن الناس كلها كانت حافظة أغنيته في حفلة العلمين، وإن الكليب لازم يكون ليه رؤية معبرة عن حال الأغنية.