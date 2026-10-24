أبو جانتي وأبو ليلى راجعين.. سامر المصري وأيمن رضا في جزء تالت

ترفيه

سامر المصري قلب الدنيا على السوشيال ميديا لما نزل صورة بتجمعه بأيمن رضا من كواليس تحضيرات الجزء التالت من مسلسل "أبو جانتي". المشوار ده مش مجرد رجوع، ده هيكون تحت اسم "العودة"، ومخطط إنه يتعرض في موسم دراما رمضان 2027.

المصري كتب على الصورة بحماس: "شو هي هيك؟ أبو جانتي وأبو ليلى راجعين"، في إشارة إلى عودة الشخصيتين في الجزء الجديد. والصورة استعادت ذكريات الثنائية الكوميدية اللي جمعت النجمين في الجزأين السابقين، والجمهور دلوقتي في حالة ترقب حقيقي بعد نحو 15 سنة على عرض الجزء التاني سنة 2012.