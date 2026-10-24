أحمد سعد راجع بالرومانسية في تعاون جديد مع خالد تاج الدين

ترفيه

أحمد سعد بيجهز لطرح أغنية جديدة بتنتمي للون الرومانسي، والمرة دي بيتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد عادل، أما الميكس والماستر والهندسة الصوتية فكانت من تنفيذ المهندس هاني محروس.

الأغنية بتدور في أجواء الحب والعاطفة، وده التعاون التاني اللي بيجمع بين أحمد سعد وخالد تاج الدين بعد ما اشتغلوا سوا قبل كدة في أغنية «فين»، فكلنا مستنيين نشوف الإحساس الرومانسي المرة دي هيكون عامل ازاي في الكلمات والأداء.

أما عن اللي حصل ورا الكواليس في الاستوديو، فالموضوع كان بعيد تماماً عن دراما الأغاني الرومانسية؛ الجلسة كانت مليانة بهجة ومرح، وأحمد سعد كالعادة مقدرش يمسك نفسه وقعد يرمي نكت خلت كل اللي موجودين يضحكوا، وده يثبت إن روحه المرحة وعفويته موجودة حتى في وقت التركيز والإبداع.

التعاون ده بيجي في إطار تنويع أحمد سعد لتجاربه الغنائية وتقديمه لمشاعر إنسانية مختلفة، وفي انتظار معرفة تفاصيل أكتر عن الأغنية وموعد نزولها للجمهور.