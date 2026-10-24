طارق الفقيه في دار الأوبرا.. سهرة طربية في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

دكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا، استقبل الفنان الأردني طارق الفقيه عشان يرتبوا لمشاركته في ليالي مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 34. وتقام مشاركته على المسرح الكبير في الثامنة مساء الجمعة 23 أكتوبر.

وشهد اليوم حفلين على المسرح الكبير. الحفل الأول غنائي في فاصلين مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وشارك فيه طارق الفقيه مع نجوم الأوبرا، وهند النحاس، ورحاب مطاوع. أما الحفل الثاني فكان للنجمة غادة رجب، وسبقتها فقرة للفنان وليد حيدر.

وتضمن الحفل فيلما عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا، وبإشراف فني سامر ماضي ومونتاج محمد مصطفى.

المهرجان بدأ فعالياته يوم الثلاثاء الماضي بافتتاح من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور رضا الوكيل. الدورة دي مجمعة 91 فنان من مصر والوطن العربي، من بينهم أسماء تقيلة زي مدحت صالح وآمال ماهر وعلي الحجار وعمر خيرت، بجانب نجوم دار الأوبرا، وهتفضل الفعاليات مستمرة لحد يوم 30 أكتوبر.

بصراحة، التشكيلة دي من الفنانين بتخلينا نتحمس ونستنى نشوف مين اللي هيخطف الأضواء المرة دي.