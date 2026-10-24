أوركسترا النور والأمل ينورون حفل cinegouna في مهرجان الجونة

ترفيه

أوركسترا النور والأمل قدموا عرض موسيقي مميز في حفل توزيع جوائز cinegouna ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، والحفل شهد إقبال كبير من رواد المهرجان اللي استمتعوا بمقطوعات موسيقية عالمية اتنفذت بحرفية عالية خلت الجمهور يتفاعل معاهم بكل حماس.

الأوركسترا دي مش مجرد فرقة موسيقية، دي أول فرقة تأسست سنة 1981 وبتضم مجموعة من الفتيات اللي تحدوا إعاقة فقد البصر عن طريق الفن والموسيقى. وبصراحة، السيرة الذاتية للفرقة تخلينا نحترمهم جداً؛ لأنهم لفوا العالم وقدموا حفلات في 27 دولة عربية وأوروبية وآسيوية، وظهروا في أهم المحافل الدولية.

ومش بس كدة، الفرقة شاركت كمان في احتفالات اليوم العالمي للموسيقى في مدينة «كوفريه»، وهي المدينة اللي اتولد فيها مؤسس طريقة «برايل» الشهيرة لتعليم المكفوفين.

تفتكروا مين اللي ممكن ينافس الروح دي في حفلات المهرجانات الجاية؟