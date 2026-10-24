هنادي مهنا وهشام ماجد في مسلسل «17 متر» في رمضان

ترفيه

هنادي مهنا كشفت عن مشاريعها اللي جاية، وبالتحديد تعاقدها على مسلسل «17 متر» اللي هيجمعها مع الفنان هشام ماجد والمخرج كريم الشناوي، والعمل ده هيكون موجود معانا في الموسم الدرامي الرمضاني اللي جاي.

وبعيداً عن رمضان، هنادي حالياً بتعرض مسرحية «خيال مريض» اللي بتتعرض في مسرح أركان في السادس من أكتوبر، وطبعاً المسرحية دي بتجمعها برضه مع هشام ماجد، ومعاهم شلة فنانين زي محمد عبد الرحمن، وأحمد الرافعي، ودينا دياب، ونغم صالح، ومحسن منصور، توليد عبد الغني، ريهام عزت، ونورا سليمان. المسرحية من تأليف وإخراج محمد حمدي، وإنتاج شركة فكر للمنتجة يارا حسن.

أما عن تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته التاسعة، فهنادي قالت إنها طول الوقت بتقابل ناس كتير مكنتش تعرفهم قبل كدة، وإنها بتستفيد وبتتعلم منهم من خلال ورش العمل اللي بتتعمل طول فترة المهرجان.

ده غير إن هنادي كانت موجودة معانا في رمضان اللي فات بمسلسل «اتنين غيرنا»، وهي حالياً بتعرض مسرحية «خيال مريض» مع هشام ماجد.

تفتكروا كيميا هنادي وهشام ماجد في «17 متر» هتكون كوميدي ولا دراما؟