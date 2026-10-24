كل اللي حصل في ختام مهرجان الجونة السينمائي

ترفيه

السجادة الحمراء في ختام الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي ضمّت نجوماً كتير. شفنا نيللي كريم، شيرين رضا، وأمينة خليل بفساتين متنوعة ومختلفة، وهنا شيحة حضرت ومعاها شقيقتها رشا شيحة. الختام مجمعش بس الممثلات، ده كان فيه حضور للمخرج يسرى نصر الله، وأمير المصري، وسميح ساويرس، ويوسف عمر، وريم خوري.

والموضوع مخلصش هنا، السجادة شهدت توافد نجوم كتير زي أحمد داود وعلا رشدي، وخالد الصاوي، ومهيرة عبد العزيز، وفدوى عابد، وجلا هشام، ومحمود ياسين جونيور، ونبيل عيسى، ولمى كتكت، وتامر نبيل، وجيسيكا حسام الدين، وجيدا منصور، والفنان محمد عزمي من ذوي الاحتياجات الخاصة. كمان كان معانا خالد سليم وزوجته، ومحمد علاء جامايكا وزوجته، وسلوى محمد علي، وزياد ظاظا، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ويارا جبران، وإنجي المقدم، وعمر رزيق، ويوسف رأفت، وناردين فرج، وكارولين عزمي، والمطرب أبو مع زوجته وابنه، وناهد السباعي، وركين سعد، وأحمد مجدي.

وفي ناس سجلوا حضورهم بدري على السجادة، زي تاليا سميح ساويرس، وكريم قاسم، وفاطمة ناصر، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، وجورج خباز من لبنان، وسينتيا خليفة، وجهاد حسام، وهدى الإتربي، ودعاء حكم، وعمرو منسي وزوجته، والمخرجة زينة أشرف عبد الباقي، وطبعاً النقاد طارق الشناوي وأحمد شوقي، وأندرو محسن.

يعني إيه مهرجان الجونة وبيمشي إزاي؟

لو عايز تفهم المهرجان ده بيعمل إيه بالظبط، فهو عبارة عن منصة بتعرض تجارب سينمائية متنوعة. الطريقة اللي بيشتغل بيها المهرجان بتمشي كالتالي:

أولاً، بيحط برنامج بيضم أفلام من مختلف أنحاء العالم، وده بيدي فرصة لصناع الأفلام إنهم يعرضوا أعمالهم قدام جمهور واسع من محبي السينما والمتخصصين في الصناعة.

ثانياً، المهرجان بيركز بشكل خاص على الأفلام العربية اللي بتقدم رؤى فنية مختلفة وبتعكس تنوع القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

ثالثاً، بتيجي مرحلة الجوائز، ودي هدفها الاحتفاء بالأعمال المشاركة وصناعها، وتسليط الضوء على التجارب اللي قدمت إسهامات مميزة في المشهد السينمائي.

وأخيراً، المهرجان بيسعى لدعم الإبداع وتشجيع المواهب الجديدة، وكمان بيفتح سكة للتواصل بين السينمائيين العرب ونظرائهم الدوليين عشان يوسعوا آفاق التعاون وتبادل الخبرات في الصناعة.

تفتكروا مين اللي خطفت الأضواء بجد بستايلها المرة دي؟