هيفاء وهبي في ملك جمال لبنان 2026.. 3 لوكات جريئة وتفاصيل تخطف العين

ترفيه

البداية كانت بـ "لوك" من دار فيرساتشي الإيطالية، عبارة عن فستان قصير بحمالات رفيعة وفتحة صدر عميقة، مصنوع من شبكة سلاسل معدنية متداخلة ولامعة بتعكس الضوء مع كل حركة. منسق الأزياء سيدريك حداد اختار التصميم ده لارتباطه بأسلوب فيرساتشي.

عشان اللوك يكمل، هيفاء اختارت مجوهرات من دار كارتييه الفرنسية، عبارة عن حلق وخاتم مرصعين بالألماز والزمرد والأونيكس، ومعاهم أساور ألماز من جاكوب آند كو الأمريكية. أما الشوز فكان فضي بكعب عالي من لي سيلا الإيطالية، وتصميمه شبكي مرصع بكريستالات.

في الظهور التاني، راحت هيفاء لستايل مختلف تماماً بفستان أسود حرير من روبرتو كافالي، بنقشة الحمار الوحشي.

أما الإطلالة التالتة فكانت أنثوية جداً، فستان زهري طويل بأكمام طويلة من تصميم رامي سلمون، ومزين بتطريزات ترتر لامعة وريش.

وبالنسبة للشعر والمكياج، هيفاء ثبتت الـ "ستايل" في التلات إطلالات بشعر أسود طويل مفرود وفرق من النص. أما المكياج فكان مركّز على العينين بآيلاينر أسود ورموش كثيفة مع ظلال جفون براقة، وبلاشر وردي، وأحمر شفاه "نيود" مايل للوردي.

بصراحة، هيفاء قدرت توازن بين الجرأة والشياكة في الـ 3 لوكات، تفتكروا أنهي واحد فيهم كان الأنسب؟