مصطفى شوبير دخل القفص الذهبي في حفلة عائلية في الهرم

ترفيه

مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتفل بزفافه يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026. الفرح كان في فيلا بمنطقة الهرم على طريق سقارة، والجو كان عائلي، وجمع أفراد أسرته وأصدقائه والمقربين منه عشان يشاركوه الفرحة في المناسبة الخاصة دي.

والفرح أقيم بعيداً عن ضغوط المباريات والتدريبات اليومية اللي بيعيشها مع الفريق الأحمر.

بعيداً عن الفرح، شوبير الفترة دي شاغل بال جماهير الأهلي بعد ما عرف يستغل الفرص اللي جاتله وقدم مستويات مميزة في كذا مواجهة مهمة، وده خلاه يعزز مكانته بين حراس مرمى الفريق وينال ثقة قطاع من الجمهور.