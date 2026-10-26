إيناس عز الدين بتكشف سر نصيحة عادل إمام ليها في «بودي جارد»

ترفيه

إيناس عز الدين قررت تفكرنا بأيام مسرحية «بودي جارد» ونشرت صور على فيسبوك بتسترجع فيها بداياتها الفنية مع الزعيم عادل إمام، وأكدت إن التجربة دي كانت محطة مهمة جداً في حياتها، لأنها اشتغلت معاه لمدة خمس سنين بتعتز بيهم جداً.

إيناس حكت إن عادل إمام مابخلش عليها بالنصيحة أبداً في بداية مشوارها، ونقلت لنا جملة قالها ليها وأثرت في حياتها المهنية: "لو حبيتي شغلك هيحبك، أخلصي له هيخلص لك.. إنتي ربنا جاعل فيكي القبول، فيا ريت تستغلي ده". الكلمات دي فضلت محفورة في ذاكرتها لأنها بتعلم الإخلاص في الشغل والإيمان بالموهبة.

وبعد تجربة المسرح مع الزعيم، إيناس اتكلمت عن محطات تانية في مشوارها، زي مشاركتها في مسلسل «رجال أعمال» اللي كان من بطولة الفنان الراحل يوسف شعبان وعمر الحريري، موضحة إن مسيرتها شهدت تحول من المسرح للدراما التلفزيونية بعد تجربة الوقوف على خشبة المسرح أمام عادل إمام.

مسرحية «بودي جارد» أصلاً من أشهر أعمال الزعيم وحققت نجاح جماهيري كبير في سنين عرضها، وارتبط اسمها بفترة مهمة في تاريخ المسرح المصري، وبالنسبة لإيناس فدي كانت فرصة ذهبية استفادت منها من خبرة الزعيم في مرحلة بدري من حياتها الفنية.

تفتكروا مين أكتر فنان محظوظ إنه اشتغل مع الزعيم في بداياته؟