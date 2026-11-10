إيمان رجائي بتكليف مزدوج في مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي

ترفيه

اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، اللي بترأسها الدكتورة داليا همام، اختارت الفنانة إيمان رجائي عشان تقدم حفل افتتاح الدورة الرابعة للمهرجان، اللي بيتعمل في مسرح نهاد صليحة يوم الثلاثاء 10 نوفمبر.

إيمان مش بس هتقدم الحفل، دي كمان عضو في لجنة التحكيم للدورة دي، واللي بتضم أسماء تانية زي الدكتور وليد شوشة، والفنانة عايدة فهمي، والمخرج واصف الدلالعة من الأردن، والمخرجة كريمة بدير، والمؤلف المسرحي أسامة بن زايد من عمان، والفنان طه خليفة.

المهرجان شغال من 10 لـ 15 نوفمبر، وبنشوف فيه خمس عروض مسرحية موجهة للأطفال. العروض دي هي "مملكة السكر" إخراج ناظم نور الدين، و"مملكة إيليرا" من الإمارات إخراج عبد الله الحريبي، و"جزيرة القمر" من الأردن إخراج محمود الزعوك، و"مملكة المهن العظيمة" من عمان إخراج محمد بن حيدر، وأخيراً العرض السكندري "مدينة الأحلام" إخراج سارة محمد السيد.

الحدث ده بتنظمه جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية وأكاديمية الفنون ونقابة المهن التمثيلية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى سيرة المسؤوليات، الفنان إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية، كلف إيمان رجائي كمان بإنها تكون مديرة لدار عرض مسرح مصر، والمفروض إن المسرح يفتح أبوابه في الفترة اللي جاية.

بين التقديم والتحكيم وإدارة مسرح.. إيمان رجائي ناوية تسيطر على المشهد الفني الفترة دي ولا إيه؟