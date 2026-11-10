مصطفى كامل بيقفل السكة في وش حمو المرشدي وبيمنع تشغيله

ترفيه

الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، قرر ينهي القصة دي ببيان رسمي رداً على فيديو انتشر على السوشيال ميديا وصفته النقابة إنه "غير لائق" وكان منسوب لشخص اسمه حمو المرشدي.

وبصراحة كدة، النقابة كانت واضحة جداً ومستعملتش دبلوماسية؛ مصطفى كامل أكد إن حمو المرشدي مش عضو في نقابة المهن الموسيقية، ومعهوش أي تصريح صادر عنها، ولا ينتمي ليها بأي شكل من الأشكال. يعني من الآخر، مفيش أي علاقة رسمية تربطه بالكيان.

الموضوع مخلصش عند مجرد النفي، لأن النقيب شدد على منع تشغيل حمو المرشدي نهائياً في كل فروع النقابة في المحافظات. الخطوة دي جت عشان النقابة ترفع إيدها تماماً عن أي مسؤولية تخص شخص مش عضو فيها ولا معاه تصريح، وتقفل الباب أمام أي تساؤلات عن علاقة الشخص ده بالنقابة بعد الجدل اللي عمله الفيديو المتداول.