رانيا يوسف في «جثة حية».. أول صور من كواليس حكاية جديدة من مسلسل القصة الكاملة

ترفيه

رانيا يوسف بطلة حكاية جديدة بعنوان «جثة حية» ضمن مسلسل «القصة الكاملة»، والمنتج مجدي الهواري بدأ ينشر صور من الكواليس على إنستجرام عشان يشوقنا للعمل اللي بيجهزوا لعرضه الفترة الجاية.

الحكاية دي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج حسام علي، وتصمم الأزياء دنيا عبد المعبود. وفريق العمل بيضم كمان أحمد عبد الموجود جودة منتج فني، وأحمد بشاري «شيكو» مدير تصوير، وكريم المهدي مصمم ديكور، وحسن أبو جبل مصمم شريط الصوت.

للعلم، مسلسل «القصة الكاملة» عرض قبل كده تلات حكايات، وهي «لعبة جهنم» اللي كانت من بطولة محمد فراج، و«يحكى عن بني مزار» ببطولة أحمد عبد الوهاب وميشيل ميلاد، و«جريمة في الزمالك» اللي قامت ببطولتها صبا مبارك.

تفتكروا «جثة حية» هتكون أقوى من الحكايات اللي فاتت ولا مجرد تجربة تانية؟