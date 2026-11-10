خزينة الزمالك بريئة من تكاليف حفل الألبوم الرسمي

ترفيه

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، طلع وأكد إن النادي ومجلس إدارته مدفعوش أي مليم في الحفل اللي اتعمل في فندق بالقاهرة للإعلان عن أول ألبوم رسمي للنادي. المندوه وضح في تصريحاته للمركز الإعلامي للنادي إن الخزينة ملمستش أي مصروفات أو نفقات خاصة بتنظيم الحفلة دي.

الحقيقة إن الحفلة كانت مجهود لجنة الاستثمار وتطبيق «زملكاوي»، والهدف من الحكاية دي كلها هو زيادة إيرادات النادي عشان يقدروا يوفروا الموارد المالية اللي تساعدهم يسددوا جزء من المستحقات المتأخرة على النادي.

الحفلة اللي كانت يوم الأحد 9 نوفمبر 2026 كانت عبارة عن تدشين الألبوم الرقمي عبر تطبيق «زملكاوي» عشان يوثقوا تاريخ القلعة البيضاء وأساطيرها ورموزها والأحداث الرياضية المهمة، وفي نفس الوقت كرموا رموز النادي عبر التاريخ. الحفلة شهدت حضور مجلس الإدارة وعدد كبير من النجوم والرموز، ومعاهم لاعيبة الفريق الأول لكرة القدم.

قائمة المكرمين كانت طويلة، وبدأت بالراحل عبد الرحمن فوزي (استلم الجائزة محمد عبد الرحمن فوزي)، والراحل محمد حسن حلمي «زامورا» (استلمها عبد الله جورج)، والراحل عبد العزيز قابيل (استلمها محمد الأتربي)، والراحل زكي عثمان (استلمتها ندى منير حسن)، وآل إمام (استلمتها الدكتورة ماجي الحلواني)، والراحل محمد صبري (استلمها أبناؤه وأسرته).

ومش بس كده، محمود أبو رجيلة وحسن شحاتة استلموا جوائزهم بنفسهم. وطبعاً مكنش ينفع ينسوا الجمهور، فاستلم هيثم فاروق الجائزة نيابة عن جماهير الزمالك.

إحنا بقى مستنيين نشوف الألبوم ده هيعمل قلبان قد إيه في السوشيال ميديا؟