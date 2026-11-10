تجهيزات مسلسل «الفلكي» لرمضان 2027: مكي مش لوحده في اللعبة

ترفيه

مسلسل «الفلكي» اللي بيقوم ببطولته أحمد مكي، شغالين حالياً على تحضيراته عشان ينزل في خريطة دراما رمضان 2027. والمفاجأة إن قائمة المشاركين زادت بـ 3 أسماء تقيلة جداً كضيوف شرف، وهم محمود البزاوي وسوسن بدر وعلاء مرسي، والخطوة دي أكيد هتضيف تنوع كبير لأحداث المسلسل.

العمل ده بيخرجه أبو بكر شوقي، وأحمد مكي بيخوض من خلاله تجربة درامية جديدة خالص. وطبعاً الجمهور دلوقتي قاعد على نار ومستني يعرف تفاصيل الشخصية اللي مكي هيجسدها، وإيه طبيعة الأحداث اللي هيدور فيها المسلسل.

وجود محمود البزاوي وسوسن بدر وعلاء مرسي هيكون إضافة مميزة للعمل، خصوصاً مع خبراتهم الفنية وحضورهم القوي وتنوع تجاربهم في السينما والدراما، وده بيفتح الباب إن ظهورهم يكون في محطات مؤثرة جداً في القصة.

الكل مستني يشوف عودة مكي للمنافسة الرمضانية، وخصوصاً مع وجود أبو بكر شوقي في الإخراج. وفي الفترة اللي جاية هنعرف باقي أسماء فريق العمل، وتفاصيل الشخصيات وخطوط الأحداث اللي لسه متكتم عليها.

مسلسل «الفلكي» من أكتر الأعمال المنتظرة لموسم رمضان 2027، وده بسبب حالة الاهتمام الكبيرة اللي محاوطة المشروع من ساعة ما تم الإعلان عنه.

تفتكروا مكي هيطلع بشخصية كوميدية ولا داخلين على دراما تقيلة المرة دي؟