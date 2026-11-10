محمد شاهين قلقان من نجاحه في «طالع نازل»

ترفيه

محمد شاهين طلع في برنامج «الحكاية» وهو حاسس بحيرة وتخوف بعد النجاح اللي حققه في مسلسل «طالع نازل». الفنان اعترف إن التجربة دي خلت اختيار أدواره الجاية أصعب وأدق من أي وقت فات،

شاهين وضح إن تعقيدات الشخصية اللي قدمها خلته يتطلع لتقديم أداء يحافظ على نفس المستوى الفني. وأكد إن خوفه نابع في المقام الأول من حرصه على ثقة الجمهور وتجنب التكرار في محطاته الفنية الجاية.

تفتكروا فعلاً النجاح ممكن يبقى «فخ» يخلي الفنان يقلق من الخطوة الجاية؟