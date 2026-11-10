عمرو يوسف في مهمة إنقاذ بمسلسل 180

ترفيه

عمرو يوسف وأمير المصري داخلين تجربة مختلفة في مسلسل «180»، اللي هيركز على حياة ضباط الحماية المدنية. المسلسل هيورينا طبيعة شغلهم والتحديات اللي بيقابلوها وهم بينقذوا أرواح الناس وبيتعاملوا مع الحوادث والحرائق في أصعب اللحظات.

العمل بيعتمد على تفاصيل إنسانية ومواقف استثنائية، وبيركز على الشجاعة وسرعة اتخاذ القرار اللي بيحتاجها الضباط عشان ينقذوا حياة الناس. المسلسل بيتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد حجاب، وإخراج أحمد ماجد المصري، وإنتاج كريم أبو ذكري.

قائمة الفنانين المشاركين في المسلسل كبيرة، بجانب عمرو يوسف وأمير المصري، هنشوف ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، إسلام خالد، ميشيل مساك، سلوى محمد علي، لبنى ونس، عزت زين، ومحمد الدسوقي، ومحمود سراج، ده غير مجموعة من ضيوف الشرف اللي هيظهروا في العمل.

تفتكروا عمرو يوسف هيعرف ينقل لنا توتر لحظات الحرايق والإنقاذ بشكل واقعي؟