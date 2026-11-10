بين الكاجوال والسواريه.. معادلة شياكة ياسمين صبري

ترفيه

ياسمين صبري ماشية بمبدأ التوازن في ستايلها؛ شوية بساطة مطلقة وشوية فخامة تلفت النظر، وبتقدر تتنقل بسهولة بين لبس الخروجات اليومي العملية، وبين لوكات السجادة الحمراء والسهرات الفخمة.

في الستايل الكاجوال، بنشوفها بتعتمد على تنسيقات ناعمة زي القمصان الزرقاء مع سراويل الجينز الواسعة، أو بليزر من دار بالمان مع سراويل جلد سوداء. وطبعاً مابتنساش التاتشات الصغيرة اللي بتفرق، زي إكسسوارات الشعر الكلاسيكية من شانيل والمكياج الترابي الدافئ، عشان توصل لمرحلة "الشياكة اللي من غير مجهود".

أما في السهرات، فالموضوع بيتحول تماماً لقصات بتبرز الأنوثة والرقي، وخصوصاً الـ One-shoulder والـ Off-shoulder اللي بيبرزوا قوامها بأسلوب متناسق. ياسمين بتنوع بين الفساتين المخملية الثقيلة من تصاميم أنطوان القارح وجان بيار خوري، واللي بتكون مزينة بورود بنفسجية، وبين الفساتين المطرزة بالكريستال والترتر اللي بيمضي عليها يوسف الجسمي ورامي قاضي ونيكولا جبران.

وبعيداً عن موديلات الفساتين، الرهان دايماً بيكون على المجوهرات الماسية الفاخرة واستخدام خامات زي التول والمخمل والحرير، وده اللي بيخلي حضورها استثنائي في أي مكان.

بصراحة، المرونة اللي بتتحرك بيها ياسمين بين البليزر العصري وفساتين الحورية المطرزة بتثبت إنها عارفة تختار القواطع والخامات اللي تليق عليها، وده اللي بيخليها دايمًا عنوان للموضة العصرية.

تفتكروا مين في النجمات دلوقتي بتقدر توازن بين الكاجوال والسواريه بنفس الدقة دي؟