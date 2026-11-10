محمد رمضان معدد زوجات في «عشماوي».. وبيتر ميمي كشف الأسماء

ترفيه

المخرج بيتر ميمي قرر يقلب السوشيال ميديا ونشر على فيسبوك صور الفنانات اللي هيقوموا بدور زوجات محمد رمضان في مسلسله الجديد «عشماوي»، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2027. ميمي أكد إن الزوجات هما النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، والنجمة المصرية يسرا اللوزي، والنجمة التونسية سارة التونسي.

بصراحة، ميكس الجنسيات ده بيخلينا نتوقع دراما قوية وخناقات «حريم» من اللي بنحبها، خصوصاً إن الاختيارات فيها تنوع واضح. العمل ده هيكون رجوع لمحمد رمضان للمنافسة الرمضانية بعد غياب تلات سنين، لأن آخر ظهور ليه كان في «جعفر العمدة» سنة 2023 اللي عمل ضجة وقتها.

المسلسل مش بس زوجات، ده فيه جيش من الفنانين، منهم باسم سمرة، ومحمد عبد الحافظ، وإنتصار، وعصام السقا، ويوسف رأفت، وإسعاد يونس، وجاسيكا حسام الدين. كمان القائمة بتضم وليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، ومعاهم مجموعة تانية من النجوم. ومش بس كده، هيكون فيه ضيوف شرف هيظهروا في العمل، ومنهم المخرج محمد سامي.

بعد نجاحات رمضان في الدراما الشعبية والصراعات الاجتماعية السنين اللي فاتت، «عشماوي» شكله هيكون الرهان الجديد اللي الكل مستنيه في 2027.

تفتكروا مين فيهم اللي هتعمل أكتر مشاكل لعشماوي؟