إنجي كيوان راجعة لمحمد سامي في مسلسل تمكين

ترفيه

إنجي كيوان وقعت رسمياً عقد انضمامها لمسلسل "تمكين"، اللي بيألفه وبيخرجه محمد سامي ومن إنتاج شركة سيرجي. العمل ده هيكون ضمن السباق الرمضاني الجاي، وإنجي هتقوم فيه بدور مؤثر في أحداث القصة.

إنجي عبرت عن سعادتها بالتعاون تاني مع محمد سامي، وقالت إن التجربة دي مهمة بالنسبة لها، خصوصاً إنهم اشتغلوا مع بعض قبل كده في مسلسل "سيد الناس". ووصفت سامي بأنه واحد من أهم المخرجين على الساحة الفنية.

الخطوة دي بتيجي بعد فترة من النشاط لإنجي في الدراما المصرية، لأننا شفناها في مسلسل "الفرنساوي" مع عمرو يوسف، ومسلسل "وننسى اللي كان" في رمضان اللي فات، ومسلسل "وتقابل حبيب" في رمضان قبل اللي فات.

أما عن "تمكين"، فالمسلسل بيجمع توليفة نجوم تقيلة، لأن عمرو سعد وياسمين صبري وخالد الصاوي هيكونوا موجودين في العمل بجانب إنجي، وكلهم تحت قيادة محمد سامي تأليفاً وإخراجاً.

تفتكروا إنجي كيوان هتعمل مفاجأة بدورها المرة دي ولا هتكون تكرار للي شفناه قبل كده؟