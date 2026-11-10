سلطنة شعبية في دبي.. طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة في حفلة واحدة

ترفيه

طارق الشيخ وعبد الباسط حمودة مجهزين سهرة تقيلة في دبي غدًا الثلاثاء، بحسب ما أعلن قبل الحفل. الحفلة دي مش مجرد غناء، دي ليلة بتجمع اتنين من عمالقة الأغنية الشعبية المصرية، والجمهور مستني مفاجآت كتير في أجواء كلها طرب وحماس.

النجمين هيغنوا مجموعة من أشهر أغانيهم اللي علقت مع الناس وسابت بصمة في تاريخ الشعبي، وكل واحد فيهم معاه رصيد أغاني كبير الجمهور حافظه عن ظهر قلب. وبما إن كل واحد له ستايل مختلف، فالحفلة هتكون تجربة غنائية مميزة بتدمج اللونين مع بعض في ليلة استثنائية.

من المتوقع إن الحفلة تشهد تفاعل رهيب من الجمهور، لأن شعبية طارق وعبد الباسط مش بس في مصر، دي واصلة لكل الوطن العربي. ودبي كالعادة بتستضيف نجوم الغناء العربي عشان تقدم ليالي فنية تناسب كل الأذواق.

وعلى سيرة التجمع، النجمين كان لهم دويتو من فترة بعنوان "شغلنهم إحنا غيرهم"، الأغنية كانت من كلمات محمود سوستا، وألحان خالد سلطان، وتوزيع خليل وشيندى، واتصورت فيديو كليب بشكل جديد عجب الناس جداً.

تفتكروا هيغنوا الدويتو ده في الحفلة ولا هيسيبونا نشتاق؟