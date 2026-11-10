رامي صبري راجع لمهرجان الفسطاط في 11 ديسمبر

ترفيه

إدارة مهرجان الفسطاط أعلنت إن رامي صبري هيحيي حفلة غنائية ضخمة يوم 11 ديسمبر، وده هيكون في خامس أيام المهرجان. وطبعاً دي واحدة من أكتر الليالي اللي الكل مستنيها في البرنامج الفني للمهرجان.

الاختيار ده مش من فراغ، لأن رامي صبري الفترة الأخيرة مكسر الدنيا بنجاحات جماهيرية كبيرة في مصر وبره مصر، وبقت حفلاته بتلاقي إقبال جماهيري واسع.

الحفلة دي بتيجي بعد موسم فني مليان نجاحات، لدرجة إنه ختم حفلات صيف 2026 بحفلة على المسرح الروماني، وغنى فيها أغاني من ألبومه الأخير «القمر» مع أشهر أعماله، والجمهور وقتها كان متفاعل جداً.

اللي يخلي مشاركته المرة دي مميزة، إنه كان موجود قبل كده في مهرجان الفسطاط الشتوي في يناير 2026 وحقق نجاح كبير، فراجع تاني لجمهوره في ديسمبر عشان يعمل ليلة مميزة.

ومن المتوقع إنه يقدم في الحفلة مجموعة من أشهر أغانيه اللي الناس حافظاها، بالإضافة لأحدث أعماله.