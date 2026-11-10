أحمد فلوكس بيصدمنا ويرفض العودة للتمثيل في رمضان 2027

ترفيه

أحمد فلوكس فاجئ الجميع بقراره تأجيل العودة للتمثيل لفترة تانية، رغم إنه جاله كذا عرض عشان يشارك في دراما رمضان 2027. ومن ضمن العروض دي عمل كان هيجمعه بالنجمة غادة عبد الرازق، اللي وصفهم إنهم كانوا "وش السعد" على بعض، ده غير دور آخر مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

فلوكس ما اكتفاش بكده، ده كمان رفض مؤخراً عرض للمشاركة في مسلسل «عشماوي». وفي مداخلة تلفزيونية ببرنامج «تفاصيل»، اتكلم عن وجهة نظره في النجومية، وإن الفنان لازم يكون يستحقها ويشتغل على تطوير موهبته ويصلح أخطاءه، واستشهد بما كتبه عنه الناقد طارق الشناوي قديماً تحت عنوان "موهبة ينقصها الإدارة".