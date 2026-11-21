من قرية صيد صغيرة في كريت، تحولت إيلوندا لتصبح واحدة من أشهر الوجهات الفاخرة في أوروبا.

تدين إيلوندا بشهرتها العالمية لرؤية سبيروس كوكوتوس وثلاثة فنادق أيقونية: إيلوندا ماري، بورتو إيلوندا، وإيلوندا بينينسولا.

كان فندق إيلوندا ماري رائدًا في تقديم البنغلوهات ذات المسابح الخاصة. وفي عام 1992، قدم بورتو إيلوندا غرفًا بمسابح خاصة وأول ملعب جولف فندقي في كريت. وتتميز إيلوندا بينينسولا بفللها الفريدة المطلة على البحر، والتي تحتوي على مسابح خاصة وحدائق كبيرة.

ليدي غاغا، ريهانا، كريستيانو رونالدو، تشارليز ثيرون، ماريا كاري، باميلا أندرسون وأندريا بوتشيلي هم مجرد بعض الأسماء الشهيرة التي ارتبطت بإيلوندا.

اليوم، يكمل تجربة إيلوندا كل من سبا سيكس سينسز، ومطعم إل بورو توسكان بيسترو التابع لعائلة فيراغامو، وسوموسان.

إيلوندا: حيث تلتقي الفخامة الراقية بكريت الأصيلة.

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