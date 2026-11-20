ترفيه

مدحت صالح ولّع الأجواء في قصر عابدين بفقرة غنائية ضمن احتفالية مؤسسة راعي مصر، اللي هي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. الحفل كان "VIP" بامتياز، وحضره المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ده غير الفنان هاني رمزي وشوية من الشخصيات العامة والإعلامية.

مدحت صالح بدأ فقرته بأغنية «زي ما هي حبها»، والجمهور اتفاعل معاه جداً، وطبعاً مقفلش الحفلة من غير ما يقول جملته المشهورة «بحبكم».

الحفلة مكنتش بس غنا، مدحت صالح استغل الفرصة وشكر مؤسسة راعي مصر على مجهوداتها في دعم الأسر الأولى بالرعاية. وكمان وجه تحية خاصة لأسرة أمير رمزي والفنان هاني رمزي، وأكد إنه بيعتبر نفسه فرد من عيلتهم وقال: «بشكر أهل أمير رمزي وهاني رمزي، إخواتي، وبعتبر نفسي فرد من عيلتهم».

ده غير إن مدحت صالح كان قد أحيا ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ34، وقدم وقتها فقرة ميكس بين أغانيه الخاصة وأعمال زمن الفن الجميل اللي خلت الحضور في حالة انبهار.

تفتكروا مين النجم اللي ممكن يجمع كل الوزراء دول في حفلة واحدة المرة الجاية؟