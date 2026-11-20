ترفيه

بيومي فؤاد هيشارك في عملين دراميين في موسم رمضان 2027، ويواصل حضوره المكثف في الدراما. أولهم هو الجزء الثاني من مسلسل «نيللي وشريهان»، واللي بيرجع فيه مع دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم بعد حوالي 11 سنة من الجزء الأول اللي اتعرض في رمضان 2016 وعمل نجاح كبير.

التصوير في الجزء الجديد بدأ فعلاً تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، والمسلسل لسه محافظ على الروح الكوميدية ومغامرات شخصيتي «نيللي» و«شريهان» مع مفاجآت جديدة. بيومي فؤاد مش لوحده في الكاست، لأن العمل بيجمع كمان مصطفى خاطر، علي صبحي، وحمدي الميرغني، مع مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف.

أما المفاجأة التانية فهي مسلسل «نجم الموسم»، وده عمل كوميدي من بطولة أحمد فهمي. المسلسل مكون من 15 حلقة، وبيشارك فيه بيومي فؤاد مع ياسمين رئيس وأحمد رمزي وعمر عبد العزيز. بيومي هيقدم في المسلسل ده دور والد أحمد فهمي وأحمد رمزي.

مسلسل «نجم الموسم» من إخراج حسين المنباوي، وتأليف ورشة «Exi» التابعة لأحمد فهمي، واللي بتضم ضياء محمد ومحمد عبد الله وأحمد درويش ومعتز حمادي. ومن المقرر إن التصوير يبدأ خلال شهر نوفمبر 2026 عشان يلحقوا يجهزوه لرمضان 2027.

بين جزء تاني من مسلسل كوميدي مشهور وتجربة جديدة مع أحمد فهمي، بيومي فؤاد بيثبت إنه ملك الظهور المزدوج في رمضان. تفتكروا مين في المسلسلين ده هيضحكنا أكتر؟