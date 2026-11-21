ترفيه

جلوب سوكر أعلنت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 عن أسماء المرشحين لجائزتي أفضل مدافع وأفضل حارس مرمى في العالم لسنة 2026. الحفل اللي بيتعمل كل سنة في دبي، متحدد ميعاده في شهر ديسمبر الجاي.

باو كوبارسي، نجم برشلونة، جه على رأس قائمة المرشحين لأفضل مدافع، وده بعد مستواه القوي مع منتخب إسبانيا ومساعدته بلاده إنها تكسب كأس العالم السنة دي. وبصراحة، كوبارسي في حتة تانية خالص الفترة دي.

باريس سان جيرمان بقى مسيطر في قائمة المدافعين بأربعة لاعبين، وهم أشرف حكيمي، ونونو مينديز، وويليان باتشو، وماركينيوس. يعني الفريق قرر يبعت جيش مدافعين للمنافسة.

أما في مركز حراسة المرمى، فالمنافسة شكلها هتكون نار. تيبو كورتوا حارس ريال مدريد موجود في القائمة، وبينافس جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي، وأوناي سيمون اللي كسب كأس العالم مع إسبانيا، ومعاهم ديفيد رايا حارس آرسنال.

تفتكروا مين فيهم اللي يستحق الجائزة فعلاً السنة دي؟