ترفيه

مسلسل «تمكين» بدأ فعلياً تصوير مشاهده الأولى عشان يلحق ينافس في موسم دراما رمضان 2027. العمل ده من إنتاج شركة سينرجي، وبيمثل أول تعاون درامي تليفزيوني بيجمع بين عمرو سعد وياسمين صبري.

المخرج محمد سامي هو اللي ماسك التأليف والإخراج، وده التعاون الثالث ليه مع عمرو سعد بعد فيلم «ريجاتا» ومسلسل «سيد الناس». ومعه في الكتابة أحمد حلبة ومحمود فوزي، أما البحث والتطوير وكتابة الحوار فمسؤول عنها الكاتب الصحفي خالد صلاح. المسلسل بيصنف ضمن «دراما الوعي» اللي بتركز على قضايا ومحطات مهمة.

قائمة الأبطال في «تمكين» طويلة جداً ومبهرة، بتضم ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، فتحي عبد الوهاب، ماجد المصري، محمود عبد المغني، كمال أبو رية، أشرف زكي، منة فضالي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، عماد زيادة، أحمد صيام، فتوح أحمد، مجدي بدر، علاء عرفة، ريم سامي، إدوارد، أحمد صلاح حسني، خالد أنور، إنجي كيوان، وسارة نخلة. ده غير وجود نيللي كريم وعصام عمر كضيوف شرف.

أحمد صلاح حسني راجع للدراما الرمضانية بعد غياب تلات سنين، وهيقدم شخصية ضابط في الأحداث. ومن ناحيته، الفنان خالد أنور بدأ هو كمان تصوير أولى مشاهده في العمل خلال الأيام اللي فاتت.

الفريق حالياً بيستعد لتكثيف التصوير في الفترة الجاية عشان يخلصوا المشاهد حسب الخطة الإنتاجية قبل العرض في رمضان 2027. تفتكروا الكيميا بين عمرو وياسمين هتكون عاملة إزاي تحت إيد محمد سامي؟