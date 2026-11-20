ترفيه

وائل جسار بدأ فقرته في الحفل الخيري لمؤسسة راعي مصر في قصر عابدين بأغنيتين هما «غريبة الناس» و«الوعد»، والجمهور طبعاً متفاعل جداً معاه، وكمل الحفلة بمجموعة من أشهر أغانيه اللي خلت الأجواء في القصر في حتة تانية.

جسار بدأ كلامه بتحية حارة للمصريين وقال: «مساء الخير على مصرنا الحبيبة وعلى أهل مصر أهلي وناسي»، وعبّر عن سعادته الكبيرة بوجوده في الحفل، وشكر مؤسسة راعي مصر على تنظيم الحدث ده.

الحفلة ما كانتش وائل لوحده، لأن مدحت صالح كمان قدم وصلة غنائية طربية من العيار الثقيل، وغنى مجموعة من أغانيه الطربية.

تفتكروا مين اللي يقدر يغطي على سحر قصر عابدين في ليلة زي دي؟