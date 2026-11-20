ترفيه

أحمد العوضي بدأ تصوير مسلسله الجديد «سلطان الديب»، واللي هيكون مفاجأة لجمهوره في موسم دراما رمضان 2027. أحداث العمل الأخير دارت في منطقة التوفيقية حول تجارة السيارات، أما المرة دي فأحداث المسلسل هتدور في منطقة الناصرية.

العوضي مسبش الفرصة تمر من غير ما يشوقنا، ونشر صورة من كواليس العمل وكتب عليها: "سلطان الديب الحكومة عايزاه بس أهل الناصرية معاه". الجملة دي سلطت الضوء على الأحداث اللي هتدور في المنطقة دي، والمسلسل إطاره اجتماعي شعبي بيتخلله عدد من الصراعات.

العوضي احتفل مع أهالي منطقة عين شمس ببدء التصوير، وقال في تصريحات خاصة إن مفيش أحسن من إخواته يحتفل معاهم ببداية التصوير، وإن اللافته اللي عملوها له أسعدته جداً، وأعرب عن أمله إن العمل ينال إعجاب الجمهور.

بالنسبة للتيم اللي هيكون مع العوضي في «سلطان الديب»، فالقائمة فيها أسماء تقيلة؛ يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، خالد محمود، ولجين خليفة، بجانب فنانين تانيين. والعمل ده من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

العمل ده بيعول عليه كتير عشان ينجح في ماراثون الدراما الجاي، زي ما نجح العوضي في آخر تلات سنين بأعمال زي «حق عرب» ثم «فهد البطل» و«علي كلاي».

تفتكروا سلطان الديب هيقدر يكسر أرقام حق عرب وفهد البطل؟