ترفيه

المطربة التونسية أميمة طالب قررت تدخل تجربة موسيقية مختلفة تماماً في ألبومها الجديد «O3.. أمل من البشر»، وده مش مجرد ألبوم عادي، ده مشروع فني كبير بيضم 20 أغنية. الفكرة إنها مش هتنزل الألبوم كله مرة واحدة، بل هتقسمه على 3 مراحل.

أميمة بدأت فعلاً أولى مراحل الألبوم ونزلت 6 أغنيات دفعة واحدة، وهم «أمل من البشر»، و«ما نسيت»، و«خذت مني»، و«لا تعذربني»، و«طمن القلب»، و«آمنت بالله». والأغاني دي أول ما نزلت تصدرت المشهد وشوفنا تفاعل لافت جداً من الناس مع التجربة الجديدة دي.

الخطة اللي جاية لأميمة إنها مش هتسكت، لأنها هتكمل طرح الألبوم بنزول أغنية منفردة الأول، وبعدها تدخل في المرحلة الثانية اللي فيها 6 أغاني جديدة، وبعدها برضه أغنية سينجل تانية، لحد ما نوصل للمرحلة الثالثة والأخيرة اللي هتضم آخر 6 أغاني، وبكده يكتمل العدد الإجمالي للألبوم وهو عشرين أغنية.

بصمة ياسر بوعلي وهاني فرحات

لو سألت مين اللي واقف وراء الترتيب الموسيقي ده، هتلاقي الملحن ياسر بوعلي هو اللي ماسك الإشراف الموسيقي على المشروع بالكامل، وده عشان يضمن إن الألبوم يكون له هوية موسيقية واحدة ومتماسكة، رغم إن الأغاني متنوعة في موضوعاتها وألوانها. ياسر مش بس مشرف، ده كمان لحن 14 أغنية من أصل العشرين أغنية اللي في الألبوم.

المشروع ده ضم نخبة من الشعراء زي العالية، ومساعد الشمراني، ورحاب، ورزان، وعبدالرحمن العبيدان. أما التوزيع الموسيقي فكان بمشاركة أسماء معروفة زي زيد نديم، وهشام السكران، وبراك المطوع. واستعانت أميمة بالمايسترو المصري هاني فرحات في تسجيل الوتريات، وده أضاف أبعاد أوركسترالية وتنوع كبير في التوزيعات الموسيقية.

تفاصيل الست أغاني الأولى

لو بصينا على الست أغاني اللي بدأ بيهم المشروع، هنلاقي تنوع كبير في الكلمات والألحان والتوزيع. أغنية «أمل من البشر» كانت من كلمات العالية، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع براك المطوع. أما «ما نسيت» فكتبها مساعد الشمراني ولحنها ياسر بوعلي ووزعها زيد نديم. وفي أغنية «خذت مني» اللي كانت من كلمات رحاب وألحان نواف عبدالله وتوزيع هشام السكران.

وبالنسبة لأغنية «لا تعذربني»، فكانت من كلمات رزان وألحان ياسر بوعلي وتوزيع زيد نديم. وجاءت أغنية «طمن القلب» بكلمات عبدالرحمن العبيدان وألحان ياسر بوعلي وتوزيع هشام السكران. وأخيراً أغنية «آمنت بالله» اللي كانت من كلمات فهد ناصر وألحان ياسر بوعلي وتوزيع براك المطوع.

رؤية بصرية وتأثير عالمي

المشروع مش بس موسيقى، فالألبوم بيشهد تصوير 12 أغنية من الـ 20 على طريقة الفيديو كليب، وده من تنفيذ المخرج يعقوب يوسف المهنا. المخرج بيقدم مع أميمة معالجة بصرية مختلفة لكل أغنية عشان تليق مع روحها الموسيقية وطبيعتها.

من أكتر الحاجات اللي لفتت النظر في التجربة دي هي أغنية «لا تعذربني»، لأن الرؤية بتاعتها فتحت باب للمقارنة بين روح البوب العالمي اللي كان مرتبط بالنجم الراحل مايكل جاكسون وعالمه الاستعراضي، وبين اللحن الخليجي المعاصر اللي قدمه ياسر بوعلي. الكليب نفسه كان بأسلوب بسيط ومعبر، ركز إن الموسيقى هي اللي تقود الصورة، مع إبراز حضور أميمة طالب في محاولة لتقديم الأغنية الخليجية بروح مودرن بتفتح على تجارب عالمية من غير ما تفقد خصوصيتها.

الألبوم ده بيوضح طموح أميمة طالب إنها تقدم تجربة متكاملة، مش مجرد مجموعة أغاني وخلاص، بل مشروع بيجمع بين التلحين والتوزيع والتصوير، وبمساعدة أسماء تقيلة في صناعة الموسيقى العربية زي ياسر بوعلي وهاني فرحات.

تفتكروا التقسيمة دي هتخلينا نتحمس أكتر للأغاني اللي لسه مانزلتش ولا هتطول معانا زيادة عن اللزوم؟