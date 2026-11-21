لايف ستايل

كلنا عارفين إن المصفاة من أهم حاجات المطبخ، بس غسيلها ساعات بيبقى صداع، خصوصاً لما بقايا المكرونة أو الرز أو الخضار تتحشر في الخروم الصغيرة والمياه مابتوصليش لكل الحتت بنفس القوة.

الحل طلع بسيط جداً وموجود في المطبخ، وهو مجرد "معلقة". بدل ما تسيب المياه تنزل مباشرة على المصفاة وتستنى لما تنضف، ممكن تستخدم المعلقة عشان تغير اتجاه المياه وتخليها تتوزع أحسن.

كل اللي عليك إنك تمسك المعلقة تحت صنبور المياه، فالمياه لما تخبط في سطح المعلقة هتتوزع في كذا اتجاه، وده بيخليها توصل لأجزاء أكبر من المصفاة وتنضف خرام أكتر في نفس الوقت. الحركة دي بتسرع العملية جداً، وبتبقى مفيدة خصوصاً في المصافي المعدن اللي خرامها صغيرة وبتحتاج شطف زيادة عشان تطلع بقايا الأكل.

وعشان النتيجة تكون مثالية، يفضل شطف المصفاة فوراً بعد الاستخدام عشان الأكل ما يلحقش يلزق، ولو فيه بقايا ناشفة ومكلكعة، ممكن تنقعها في مياه دافية قبل الغسيل.

بصراحة، أحياناً أبسط الحلول هي اللي بتفرق في اليوم، ومجرد معلقة ممكن تحول غسيل المصفاة من مهمة مستفزة لحاجة سريعة وسهلة.