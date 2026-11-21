ترفيه

الموضوع بدأ لما الفنانة نورهان منصور راحت قسم شرطة أول أكتوبر عشان تحرر محضر ضد طليقها. نورهان اتهمت طليقها إنه استولى على مجموعة من متعلقاتها الخاصة من جوه الفيلا اللي هي عايشة فيها، واللي كانت مسكن الزوجية قبل ما ينفصلوا.

البلاغ وصل للمقدم محمد طارق، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، ونورهان وضحت إنها اتفاجأت إن طليقها أخد حاجتها من الفيلا، وطلبت إثبات الواقعة دي واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده. النيابة العامة استلمت المحضر وباشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.