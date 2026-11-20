ترفيه

تخيل كده تروح الأهرامات وتلاقي وسط الرمل أعمال فنية غريبة ومجسمات من كل شكل ولون. ده اللي بيحصل في الدورة السادسة من معرض "الأبد هو الآن" الدولي للفن المعاصر، اللي بتنظمه مؤسسة "آرت دي إيجيبت" وبدعم من وزارات الخارجية والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، واليونسكو. الفكرة ببساطة إنهم خلوا الصحراء اللي حوالين الأهرامات مساحة حوار بين الحضارات،

الأعمال المعروضة بتجمع بين الإبداع المعاصر وعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبتتوزع على هضبة الأهرامات نفسها.

من أهم الحاجات اللي لفتت النظر عمل "حان وقت زرع الحب" للفنانة الفرنسية الصينية جيانغ تشيونغ إر. جيانغ عملت "مسار الحراس" وهو عبارة عن 12 مجسم ضخم لونهم ذهبي لشخصيات أسطورية من حضارات مختلفة في العالم. المجسمات دي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والألياف الزجاجية، وبترمز لقيم السلام والحرية والمساواة والحكمة. جيانغ قالت إن فكرتها تقوم على البحث عن القواسم المشتركة بين البشر، وإن الفن يقدر يفتح باب للحوار.

المشاركة دي ليها معنى خاص لأنها أول تعاون للمعرض مع فنان من الصين، وده بييجي في وقت مصر والصين بيحتفلوا فيه بالذكرى السبعين لعلاقاتهم الدبلوماسية. نادين عبد الغفار، مؤسسة "آرت دي إيجيبت"، شايفة إن المعرض ده مش بس فن معاصر، لكنه وسيلة تخلي الناس من بره يشوفوا مصر القديمة والحديثة في نفس الوقت، وإن الفن لازم يكون متاح للكل، مش بس الناس اللي بتشتري الأعمال الفنية، وعشان كده بيستقبلوا طلاب المدارس والجامعات.

وبنروح للفنان التركي سچكين بيريم اللي قدم عمل اسمه "طريق الملوك". سچكين استخدم أعمدة من الحجر الجيري عشان يرجعنا لروح الأطلال القديمة بس برؤية عصرية. وهو شايف العمل ده بوابة أو معبر بيفتح من الحاضر باتجاه الأهرامات.

أما الفنان المصري عماد أبو جرين، فقدم عمل "تعويذة النجاة من الغفلة". العمل ده مكون من ست كتل حجرية منحوتة ومعاها حبال، ومستوحى من كتاب الموتى عند المصريين القدماء. عماد حب يستكشف من خلاله فكرة إن المعرفة كانت شرط أساسي عشان الواحد يوصل للأبدية، وإن الموت ما كانش النهاية لكنه مرحلة في الطريق. والجمهور تفاعل مع العمل ده، زي آلاء مصطفى، مدربة الجمباز اللي زارت المعرض للمرة الثانية وأعجبت جداً بفكرة رحلة الإنسان للحياة الأخرى.

فيه كمان أعمال تانية بتلعب على فكرة الرؤية والمكان، زي "الحديقة المرسومة" للفنان الفرنسي جوفروا بيتون، اللي عمل تكوين معماري ملون يشبه الجدار وفيه فتحة بتأطر واحد من الأهرامات، وفتحتين تانية بيطلوا على مناظر مختلفة من الهضبة. والفنانة الفرنسية الأمريكية رافاييل شيرلي قدمت "العبور"، وهو نفق من أقواس متداخلة مصنوعة من سعف النخيل المنسوج والنحاس والفولاذ، وبتلقي ظلالا متغيرة على الرمال.

ولو بصينا على "الأوعية السماوية" للفنانة البريطانية الجامايكية روشيل نيمبهارد، هنلاقي ثمانية مجسمات من الحجر الجيري على شكل بيضات ضخمة، ودي مستوحاة من أسطورة الخلق المصرية القديمة. ومن السعودية، شارك عبد الرحمن طه بعمل "التجمع"، اللي حول فيه قطع لعبة الطاولة الشعبية في مصر لمجسمات من الحجر الطبيعي المنحوت فوق بعضها، عشان يعبر عن الروابط الإنسانية بين الأجيال.

وأخيراً، الفنانة البريطانية الفرنسية شارلوت كولبير قدمت قوس ضخم من الفولاذ الفضي اسمه "مناظر طبيعية محتملة"، وفوق القوس ده فيه عين واحدة مستوحاة من عين حورس، رمز الحماية والشفاء. شارلوت شايفة إن القوس ده بيعكس فكرتي العبور والرحلة، وإن وجود ناس من جنسيات وخلفيات ومعتقدات مختلفة في مكان واحد بيخلق حوار وإنسانية في عالم مليان انقسامات.

تفتكروا الفن المعاصر فعلاً يقدر يخلينا نشوف التاريخ برؤية مختلفة، ولا عظمة الأهرامات بتغطي على أي حاجة تانية؟