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البيت ممكن يكون شيك ومنظم جداً، بس فيه "ضيف تقيل" ممكن يبوظ كل ده وهو الرطوبة. الموضوع مش بس شكل الحيطة اللي بيبوظ، لا دي ممكن تشجع العفن إنه ينتشر وتدمر العفش والقماش والحيطان. الحل مش إننا نصرف ثروة، بس فيه عادات بسيطة لو عملناها هنحمي بيتنا، وأهم حاجة إننا نعالج السبب الأصلي للمشكلة مش مجرد العلامات اللي بتظهر على السطح.

1. افتح الشبابيك يومياً للتهوية

حتى في أيام البرد اللي بنحب نقفل فيها كل حاجة، التهوية ضرورية جداً عشان نطرد الهواء الرطب من البيت. الحل إننا نفتح الشبابيك لمدة 10 لـ 15 دقيقة، ويفضل نعمل "تيار هواء" عشان الجو يتجدد في كل الأوض. لازم نركز خصوصاً على أوضة النوم والمطبخ والحمام لأن الرطوبة بتتركز فيهم أكتر حاجة، وطبعاً بنعدل مواعيد التهوية دي حسب حالة الجو بره لو الدنيا بتمطر أو الهواء رطب زيادة.

2. بلاش تنشيف الهدوم جوه البيت من غير تهوية

من أكتر الغلطات اللي بتزود الرطوبة هي إننا ننشر الهدوم جوه البيت، خصوصاً لو مفيش تهوية كافية، لأن الهدوم وهي بتنشف بتطلع بخار ميه في الهواء وده بيتراكم في المكان. لو مفيش بلكونة أو مكان خارجي، نحاول ننشر الهدوم في أوضة فيها تهوية كويسة وشباك مفتوح لما الظروف تسمح، وممكن نستخدم جهاز امتصاص الرطوبة (dehumidifier) عشان يساعدنا نتحكم في الموقف.

3. استخدم الشفاط والتهوية في المطبخ والحمام

الطبخ والدش السخن والبخار اللي بيملى الحمام هما مصادر أساسية للرطوبة. لازم نستخدم الشفاط وإحنا بنطبخ، ونشغل التهوية في الحمام وقت الدش وبعده. ولو مفيش شفاط، يبقى لازم نفتح الشباك عشان البخار يخرج. ومن العادات المفيدة كمان إننا نمسح الميه من على السيراميك والأسطح بعد الحمام عشان نقلل كمية الرطوبة اللي بتفضل موجودة.

4. سيب مسافة بين العفش والحيطان

ممكن نكون مش واخدين بالنا، بس لما الدواليب الكبيرة أو الكنبات أو السراير تكون لازقة تماماً في الحيطة، ده بيمنع حركة الهواء. الوضع ده بيخلي الرطوبة تتكثف ويشجع العفن إنه يظهر، خصوصاً في الحيطان الخارجية أو الباردة. الحل إننا نسيب فراغ بسيط بين العفش والحيطة عشان الهواء يتحرك براحته، ونكشف باستمرار على ظهر العفش وجوه الدواليب عشان نتأكد إن مفيش أي علامات رطوبة بدأت تظهر.

5. استثمر في جهاز امتصاص الرطوبة وراقب المستويات

لو الرطوبة مشكلة متكررة، جهاز امتصاص الرطوبة بيكون حل عملي جداً لأنه بيسحب الرطوبة الزيادة من الهواء ويخلي المستويات متوازنة. وعشان نعرف إيه اللي بيحصل بالظبط، ممكن نستخدم جهاز قياس الرطوبة (hygrometer)، والمستوى المناسب للبيوت عادة بيكون بين 30% و50%. بس لازم ناخد بالنا إننا ما نشغلش الجهاز بدون داعٍ لأن الهواء الجاف زيادة عن اللزوم مش مطلوب.

لو ظهرت نقط سوداء أو خضراء على الحيطان، بلاش نكتفي بإننا ندهن فوقيها أو ننظف السطح بس، لازم نعرف السبب الأول؛ ممكن تكون تكثف بخار، أو تسريب في المواسير، أو ميه بتنزل من السطح، أو مشكلة في العزل. لأننا لو معالجناش المصدر، العفن هيرجع تاني. وفي حالة المساحات الصغيرة، ممكن ننظفها مع اتباع تعليمات التنظيف ولبس جوانتي والتهوية الكويسة، وبلاش أبداً نخلط منظفات مختلفة خصوصاً الكلور مع الأمونيا. أما لو العفن مساحته كبيرة أو بيرجع تاني أو فيه ريحة قوية من غير سبب واضح، يبقى لازم نجيب متخصص. المهم منستناش لما النقط السوداء تظهر، لأن التهوية والتحكم في البخار ومراقبة مستويات الرطوبة بيعملوا فرق كبير في حياتنا، لأن البيت مش بس لازم يكون شكله حلو، لازم يكون مكان صحي ونظيف لينا وللي معانا.