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لو بصينا على مشوار نجلاء فتحي، هنلاقي إن الدخول لعالم الفن مكنش مخطط له، بل بدأ بصدفة بحتة. الحكاية بدأت لما المنتج عدلي المولد شافها في الإسكندرية وهي عندها 15 سنة، وأعجب بملامحها وشاف إنها تملك «وجه سينمائي» مميز، فعرض عليها التمثيل. بس نجلاء مخدتش القرار لوحدها، لفتت نظرنا هنا علاقة الصداقة القوية اللي كانت بتربط أسرتها بالفنان عبد الحليم حافظ، اللي استشارته في الخطوة دي، وهو اللي شجعها تدخل المجال، ومش بس كده، ده هو اللي اختار لها اسمها الفني «نجلاء» اللي اشتهرت بيه.

البداية الفعلية كانت سنة 1966 في فيلم «الأصدقاء الثلاثة»، وكان دور صغير، لكنه كان مجرد تسخين للطريق. النقلة الحقيقية حصلت وهي عندها 17 سنة لما المنتج رمسيس نجيب قرر يديها فرصة البطولة في فيلم «أفراح» للمخرج أحمد بدرخان، وهنا الجمهور بدأ يشوف حضورها قدام الكاميرا. بعدها جت مرحلة التثبيت لما وقفت قدام رشدي أباظة في فيلم «روعة الحب»، وبدأت ملامح النجومية تظهر بوضوح.

فترة السبعينيات كانت «العصر الذهبي» لنجلاء فتحي، لأنها اتحولت لواحد من أهم الوجوه النسائية في السينما. في المرحلة دي، نجلاء شاركت في عدد كبير من الأفلام أمام كبار النجوم، من بينهم عادل إمام ورشدي أباظة وفريد شوقي وحسين فهمي. وبالأخص الثنائي اللي شكلته مع محمود ياسين، وقدما معًا أفلامًا زي «دمي ودموعي وابتسامتي»، و«رحلة النسيان»، و«حب وكبرياء»، و«الوفاء العظيم».

الحقيقة إن نجلاء فتحي رغم إنها بقت «ملكة الرومانسية»، إلا إنها كانت ذكية وما حبستش نفسها في اللون ده بس، فدخلت في الكوميديا والدراما الاجتماعية وأفلام الحركة عشان تجرب كل حاجة.

مع دخول الثمانينيات، نجلاء قررت إنها مش عايزة تفضل «البنت الجميلة» وبس، وبدأت تتمرد على الصورة التقليدية دي. راحت لأدوار فيها عمق وجرأة أكتر، وبدأت تناقش قضايا اجتماعية وإنسانية شائكة في أفلام زي «عفوًا أيها القانون» اللي ناقشت قضية قانونية مثيرة للجدل، بجانب فيلم «امرأة مطلقة» وفيلم «لعدم كفاية الأدلة».

أما نقطة التحول الفني الأهم، فكانت لما اشتغلت مع المخرج محمد خان في فيلم «أحلام هند وكاميليا». هنا نجلاء رمت الرومانسية ورا ظهرها وجسدت شخصية «كاميليا»، الست البسيطة اللي بتعاني من قسوة الحياة، وقدمت الدور ده قدام أحمد زكي وعبلة كامل. الدور ده مكنش مجرد تغيير جلد، ده كان علامة فارقة خلتها تاخد جائزة أفضل ممثلة في مهرجان طشقند السينمائي سنة 1989.

طموح نجلاء مخلصش عند هنا، كملت في طريق الأدوار المركبة والبعيدة عن البريق، وده ظهر جداً في فيلم «الجراج» اللي جسدت فيه معاناة الفئات البسيطة. ده غير إنها مابقتش بس ممثلة، دي دخلت مجال الإنتاج السينمائي من خلال فيلم «سوبر ماركت»، عشان تثبت إنها عايزة تكون مؤثرة في صناعة السينما من كل الزوايا.

بعد سنين من النجاحات، نجلاء فتحي قررت في سنة 2000 إنها تبعد عن الأضواء وهي في قمة شهرتها، وكان فيلم «بطل من الجنوب» هو آخر محطاتها السينمائية، واختارت إنها تركز في حياتها الخاصة بعيداً عن صخب الشهرة، وسابت وراها رصيد يخلي أي حد يتكلم عن نجمات السينما المصرية لازم يذكر اسمها.

تفتكروا لو كانت فضلت في أدوار الرومانسية بس، كانت هتوصل لنفس المكانة اللي وصلت لها بعد «أحلام هند وكاميليا»؟